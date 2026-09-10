Milano 9-set
51.875 0,00%
Nasdaq 9-set
29.422 -0,29%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 9-set
10.670 0,00%
Francoforte 9-set
25.576 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 9/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 9/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,11%.

Lo scenario di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese evidenzia un declino dei corsi verso area 1,3781 con prima area di resistenza vista a 1,383. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,3759.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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