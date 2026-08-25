easyJet in partnership con i6 Group per ridurre consumi carburante

Al via la piattaforma digitale eHandshake che consentirà di migliorare l'efficienza operativa del network

(Teleborsa) - La compagnia low cost britannica easyJet ha annunciato una partnership con i6 Group, fornitore di tecnologie per l'aviazione, finalizzata all'introduzione della piattaforma digitale eHandshake. Il sistema in questione consentirà la gestione delle operazioni di rifornimento degli aeromobili in tutto il network della compagnia.



In particolare, easyJet integrerà questa tecnologia nella piattaforma ETechlog già in uso dai piloti, consentendo loro di digitalizzare gli ordini e conferme di carburante e fornendo quindi informazioni più precise per ridurre i consumi e le emissioni, con un potenziale risparmio fino a 10.000 tonnellate di CO2 all'anno.



L'iniziativa si inserisce nell'impegno costante di easyJet per migliorare la qualità dei dati, ridurre il carico di carburante non necessario e aumentare l'efficienza operativa in tutto il network.



La piattaforma sarà integrata nei sistemi tecnologici già in uso dai piloti easyJet e introdotta attraverso un percorso di implementazione graduale: la prima fase riguarderà circa metà del network della compagnia, con l'obiettivo di estendersi a circa il 90% delle destinazioni nei prossimi tre anni.







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