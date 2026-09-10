Milano 17:35
51.807 -0,13%
Nasdaq 20:11
29.133 -0,98%
Dow Jones 20:11
51.996 -0,73%
Londra 17:35
10.609 -0,57%
Francoforte 17:35
25.361 -0,84%

Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,57%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.608,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,57%
Londra segna un mediocre calo dello 0,57%, terminando gli scambi a 10.608,92 punti.
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