DoorDash raggiunge accordo da 132 milioni di dollari con la città di New York per la retribuzione dei fattorini

(Teleborsa) - DoorDash ha annunciato di aver raggiunto un accordo transattivo da 131,5 milioni di dollari con la città di New York per chiudere un'indagine sul rispetto delle norme relative alla retribuzione minima per i corrieri.



La più grande azienda di consegna di cibo negli Stati Uniti per quota di mercato pagherà oltre 83 milioni di dollari per risolvere una controversia sul calcolo della retribuzione per il tempo trascorso dai lavoratori online tra una consegna e l'altra, un requisito previsto dalle norme cittadine. L'accordo include inoltre 12,3 milioni di dollari destinati ai corrieri che hanno ricevuto pagamenti inferiori al dovuto o in ritardo a causa di informazioni bancarie errate sui loro conti. DoorDash pagherà anche 16,7 milioni di dollari in sanzioni al Dipartimento per la tutela dei consumatori e dei lavoratori (DCWP) della città, l'ente incaricato di far rispettare la normativa salariale.



Circa 264.000 lavoratori riceveranno un pagamento, ha dichiarato DoorDash; di questi, 209.000 saranno risarciti per pagamenti mancanti o in ritardo. L'importo medio dovuto per i pagamenti mancanti è di 7,70 dollari e, sebbene il 65% dei corrieri coinvolti abbia ricevuto una retribuzione inferiore di 1 dollaro o meno rispetto al dovuto, DoorDash ha affermato che corrisponderà a tutti i corrieri interessati un minimo di 10 dollari. Il pagamento mediano si aggirerà intorno ai 48 dollari.



Al centro della controversia vi è la norma cittadina sulla retribuzione minima, entrata in vigore nel 2023 dopo che una corte d'appello aveva respinto i tentativi di DoorDash , Uber Technologies e Grubhub di bloccarne l'attuazione. La norma impone alle aziende di corrispondere ai fattorini una retribuzione base di 22,13 dollari l'ora, calcolata moltiplicando tale cifra per la somma del tempo totale impiegato per le consegne e del tempo trascorso in attesa tra un ordine e l'altro.

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