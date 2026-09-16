Bolloré, ricavi +8% su base organica ma l'utile di gruppo crolla a 132 milioni nel primo semestre

(Teleborsa) - Bolloré ha archiviato il primo semestre 2026 con un fatturato di oltre 1,6 miliardi di euro, in progresso dell'8% a perimetro e a cambi costanti.



A livello reported, l'aumento è stato del 6%, dopo un effetto di perimetro negativo di 31 milioni principalmente legato all'uscita di Ovrsea e un effetto cambi positivo di 1 milione.



L'utile netto di pertinenza del Gruppo è stato pari a 132 milioni di euro, rispetto ai 240 milioni di euro del primo semestre 2025.



Dal lato patrimoniale, al 30 giugno 2026, il gruppo ha registrato una posizione di cassa netta di oltre 1,4 miliardi, in calo dai 5,6 miliardi di fine 2025, a seguito del pagamento di un dividendo straordinario a giugno.



Infine, il valore al 30 giugno 2026 del portafoglio di titoli quotati si è attestato a 9,2 miliardi mentre, al 14 settembre scorso, risultava pari a 7,9 miliardi, a seguito del forte calo del prezzo delle azioni Universal Music Group .















Condividi

```