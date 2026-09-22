Fastenal Company spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Nuovo spunto rialzista per il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione, parte del Nasdaq 100, che guadagna bene e porta a casa un +1,31%.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 49,65 USD, con stop loss calcolato a quota 47,66 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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