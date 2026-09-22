Fastenal Company spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Nuovo spunto rialzista per il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione , parte del Nasdaq 100 , che guadagna bene e porta a casa un +1,31%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 49,65 USD, con stop loss calcolato a quota 47,66 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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