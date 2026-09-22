Francoforte: al centro degli acquisti ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di acciaio , che scambia in rialzo del 4,28%.



Il movimento di ThyssenKrupp , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 15,63 Euro. Primo supporto visto a 14,86. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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