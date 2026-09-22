Francoforte: al centro degli acquisti ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di acciaio, che scambia in rialzo del 4,28%.
Il movimento di ThyssenKrupp, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 15,63 Euro. Primo supporto visto a 14,86. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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