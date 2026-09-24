Francoforte: andamento sostenuto per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di acciaio, che avanza bene dell'1,87%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ThyssenKrupp evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,45 Euro. Primo supporto a 14,99. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,71.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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