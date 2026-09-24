Francoforte: andamento sostenuto per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di acciaio , che avanza bene dell'1,87%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ThyssenKrupp evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,45 Euro. Primo supporto a 14,99. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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