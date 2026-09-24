Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:06
30.250 -0,72%
Dow Jones 18:06
51.186 -0,63%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Francoforte: brillante l'andamento di ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di ThyssenKrupp
Scambia in profit il produttore di acciaio, che lievita dell'1,87%.
Condividi
```