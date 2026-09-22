Lusso europeo, RBC frena: stime sugli utili troppo ottimistiche

(Teleborsa) - Le aspettative del mercato sugli utili dei principali gruppi europei del lusso sono troppo ottimistiche rispetto a un contesto di domanda ancora fragile. È la valutazione degli analisti di RBC, che hanno adottato una posizione più prudente sul settore alla luce dei segnali contrastanti provenienti dalla Cina e del possibile rallentamento della spesa negli Stati Uniti.



Secondo RBC, il rilancio creativo dei marchi potrebbe non essere sufficiente a sostenere la crescita delle vendite prevista dal mercato in un contesto più difficile. Gli analisti hanno quindi declassato LVMH e Burberry a "sector perform" da "outperform" e ridotto le stime sull’utile per azione 2027 di Kering , Moncler , Hermès e Swatch .



Per RBC, le previsioni sugli utili del prossimo anno continuano a presupporre un'accelerazione dei ricavi e un miglioramento dei margini nella maggior parte dei gruppi, uno scenario che non rifletterebbe l’attuale andamento del comparto e richiederebbe un’inversione delle tendenze della domanda.



Il settore arriva da un anno difficile sui mercati. L’aumento dei prezzi del petrolio legato alla guerra in Iran ha alimentato i timori sull’inflazione e rafforzato le aspettative di politiche monetarie più restrittive, con possibili conseguenze sulla spesa dei consumatori. A questo si aggiunge la persistente debolezza della domanda in Cina, che continua a frenare le prospettive di ripresa.



Nel comparto, gli analisti di RBC indicano Ferrari e Richemont tra i titoli su cui mantengono una posizione più favorevole.

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