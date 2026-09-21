S&P 500, oltre il 65% delle conference call del secondo trimestre ha menzionato l'AI

(Teleborsa) - Il termine AI (intelligenza artificiale) è stato citato in 331 conference call sugli utili del secondo trimestre condotte dalle società dell'S&P 500. È quanto emerge da un'analisi di FactSet , che ha cercato il termine AI nelle trascrizioni delle conference call di tutte le società dell'S&P 500 che hanno tenuto tali incontri nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 settembre.



Il dato è nettamente superiore alla media quinquennale di 178 e a quella decennale di 114; rappresenta il 67% (331 su 493) delle conference call sugli utili tenute dalle società dell'S&P 500 nello stesso periodo.



Si tratta del terzo trimestre consecutivo in cui il termine AI è stato menzionato in oltre il 65% delle conference call sugli utili delle società dell'S&P 500, anche se è in leggero calo rispetto ai due trimestri precedenti.



A livello settoriale, i comparti Information Technology (72) e Finanziario (67) registrano il maggior numero di conference call sugli utili che citano l'AI per il secondo trimestre; per quanto riguarda le percentuali, i settori Information Technology (97%), Finanziario (91%) e Servizi di comunicazione (90%) mostrano le incidenze più elevate.



Le società dell'S&P 500 che hanno menzionato l'AI nelle conference call sugli utili del secondo trimestre hanno registrato un aumento medio del prezzo superiore rispetto a quelle che non l'hanno citata, sia nel periodo dal 31 dicembre 2025 al 17 settembre 2026 (15,7% contro 8,1%) sia in quello dal 30 giugno 2026 al 17 settembre 2026 (2,0% contro -2,2%).

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