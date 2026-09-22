Parigi: scambi in positivo per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.



Lo scenario su base settimanale di Bureau Veritas rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Bureau Veritas si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 27,48 Euro. Prima resistenza a 27,93. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 27,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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