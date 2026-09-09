Invito all'acquisto per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Ottima performance per l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , tra i titoli dell'indice CAC40 , che ha chiuso in rialzo del 2,18%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 27,64 Euro, con stop loss individuato a quota 26,16 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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