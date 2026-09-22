Technoprobe, T-Plus cede il 2% a Vector Line

(Teleborsa) - T-Plus ha fatto sapere di aver sottoscritto in data 17 settembre 2026 con Vector Line Capital Fund II (Vector Line) un accordo per la vendita fuori mercato di 13.065.217 azioni ordinarie Technoprobe, rappresentative del 2,0% del capitale sociale di Technoprobe, nonché un patto parasociale avente a oggetto le azioni Technoprobe detenute dalle parti. Il prezzo concordato della Cessione è stato pari a 29,88 euro per azione.



A seguito del suddetto acquisto, Vector Line, veicolo di investimento indipendente, finanziato da un partner industriale strategico e focalizzato su investimenti nella filiera, già detentore di una partecipazione pari al 2,985% del capitale sociale di Technoprobe acquistata fuori mercato in data 22 maggio 2026, nonché di ulteriori azioni Technoprobe acquistate sul mercato, detiene ad oggi il 5,382% del capitale sociale di Technoprobe, consolidando così il proprio ruolo di azionista industriale di lungo periodo della Società.

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