Trump all'ONU: "America is back, più forte che mai". Sull'Iran: farà accordo dopo Midterm

(Teleborsa) - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro nell'ultimo discorso del suo mandato. Riflettori puntati sul presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.



"L'America è tornata ed è più forte che mai", ha detto sottolineando che "Il futuro è splendente". "Due anni fa - ha detto - il nostro Paese era morto. Ora siamo nell'età dell'oro. Abbiamo agito con decisione per risolvere i problemi del mondo", fra questi il "fanatico regime dell'Iran. Erano i bulli del Medio Oriente ma ora non lo sono più. Da quando mi sono insediato il mio impegno è stata incrollabile nel non far avere" a Teheran l'arma nucleare.



Fra i tanti presenti in sala ad ascoltarlo ci sono la first lady Melania Trump, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario al Tesoro Scott Bessent, l'ambasciatore americano all'Onu Mike Waltz e la capa di gabinetto Susie Wiles.



Sull'Iran - "Sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni" di medio termine, ha detto incassando l'applauso dell'Assemblea Generale quando ha ribadito che Teheran "non avrà mai l'arma nucleare". "Devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. E se li devo annientare li annienterò rapidamente", ha aggiunto Trump. "Ma sono convinto che faranno l'accordo dopo le elezioni", ha aggiunto.



"Voglio ringraziare il Consiglio di Sicurezza dell'Onu per aver approvato a larghissima maggioranza una risoluzione che condanna i deplorevoli attacchi terroristici dell'Iran contro le navi commerciali". E' uno dei passaggio del discorso. "Tale risoluzione ha ottenuto un numero di co-sponsor tra gli Stati membri dell'Onu superiore a qualsiasi altra risoluzione del Consiglio di Sicurezza nella storia", dice ancora il presidente americano.



Il messaggio a Putin - "Mettere fine alla guerra", ha risposto così il tycoon a chi gli chiedeva quale fosse il suo messaggio per Vladimir Putin, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg.

"Mentre altri parlavano, io ho agito. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. Mentre altri ignoravano le minacce, io le ho affrontate. Mentre altri parlavano di coraggio, l'America lo ha dimostrato. Mentre altri promettevano forza, io l'ho usata per rendere l'America il Paese più potente del mondo", ha affermato nel suo discorso.

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