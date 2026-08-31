Trump: "colpiremo duramente" l'Iran dopo l'attacco alle forze americane

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(Teleborsa) - Gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran dopo l'attacco alle forze americane, secondo quanto dichiarato a Fox News dal presidente statunitense Donald Trump, promettendo ritorsioni contro gli attacchi iraniani alle basi statunitensi in Giordania.



"Li colpiremo duramente", ha detto Trump in una telefonata, sottolineando che "ci sarà una risposta" e affermando che le forze statunitensi hanno lasciato passare un missile oltre la difesa aerea durante la notte perché non avrebbe colpito nulla. Gli altri missili sono stati intercettati, secondo il presidente.



Sui possibili colloqui, ha detto: "Vogliono incontrarsi a tutti i costi. Non so se si possa contare su un accordo con loro".



Una fonte statunitense ha detto a Fox News che non ci sono stati impatti significativi dopo che l'Iran ha lanciato almeno otto missili balistici contro le forze statunitensi in Giordania domenica, in seguito a un attacco americano contro le postazioni di lancio del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane sull'isola di Larak.



L'attacco statunitense contro l'isola di Larak ha causato due morti e diversi feriti, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale iraniana IRNA.



Nonostante Trump abbia pubblicato un video generato dall'intelligenza artificiale che mostrava spettacolari esplosioni sull'isola di Kharg, il principale terminale petrolifero iraniano, l'esercito statunitense non ha preso di mira l'importante isola iraniana negli attacchi notturni, ha confermato un funzionario statunitense a Reuters.

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