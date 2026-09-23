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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un timido -0,12%.

Si indebolisce il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 180,037, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 180,407. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 179,863.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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