Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 22/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Giornata pressoché debole per il principale indice della Borsa di Milano, che ha terminato in calo a 52.096.

Il quadro di medio periodo del FTSE MIB ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 52.472. Primo supporto individuato a 51.632. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 53.313.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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