Milano 17:35
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Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,18%)

Il Dow Jones esordisce a 51.771,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,18%)
L'indice del principale listino USA tratta con un modesto -0,18%, a quota 51.771,41 in apertura.
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