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Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,13% alle 19:30

Il Nasdaq-100 si muove a 30.385,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,13% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA, in perdita dell'1,13% alle 19:30, tratta in ribasso a 30.385,26 punti.
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