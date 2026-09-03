Milano 17:35
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Nasdaq 19:23
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Dow Jones 19:23
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,63%

Il DAX termina le contrattazioni a 26.003,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,63%
Francoforte conclude in progresso dello 0,63%, archiviando la sessione a 26.003,32 punti.
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