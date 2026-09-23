Bricoday: comincia oggi la 18° edizione, Lombardia leader nel brico-garden

(Teleborsa) - E' cominciata oggi all'interno del quartiere fieristico di Rho Fiera Milano la 18° edizione di Bricoday,, e tra i più rilevanti a livello internazionale,"Bricoday ha avuto un'evoluzione molto importante negli anni" ha dichiarato Maurizio Casolaro, direttore di Bricoday "è nata come una piccola realtà e poi, con il tempo, è cresciuta parecchio., il centro fieristico più importante d'Italia,e quest'anno abbiamo consolidato il numero di visitatori, e questo ci fa molto piacere. Gli espositori sono più grandi, si presentano in maniera molto più strutturata al mercato e la risposta dei visitatori c'è, perché abbiamo un numero di registrati molto alto. Quest'anno, come l'anno scorso,: il fai-da-te e, che è il cuore del mondo del brico;, che è un ambito comunque molto importante nel brico ma che si estende anche al casalingo; e poi, che è forse il settore più dinamico, con la maggiore crescita dell'intero comparto".All'interno dell'area casa una parte importante è occupata dal, come spiega Casolaro: "Si tratta di un settore fondamentale nel canale brico, molto dinamico eche si presentano anche in maniera esteticamente molto curata, ed è per noi un comparto centrale, infatti occupa una posizione molto centrale nella nostra fiera".La digitalizzazione è un fenomeno trasversale che sta influenzando il mondo del retail a 360°, ed il mondo del fai da te non poteva non esserne coinvolto, nonostante la natura "fisica" del settore. Su questo tema Casolaro ha spiegato: ". Abbiamo un'area specifica, si chiama Bricoday Digital, dove ci sono i portali, soprattutto quelli dedicati al mondo del brico, e le società che erogano servizi di consulenza nel mondo del digitale. È sicuramente un canale importante, anche se bisogna dire che, perché la gente deve vedere, spesso deve andare in negozio per capire cosa è disponibile e quindi acquistare i vari prodotti per un progetto. Quindi l'online è importante, ed è qui rappresentato, però l'equilibrio tra online e canale fisico è più che soddisfacente.Il mercato europeo dell’Home Improvement supera i 409 miliardi di euro nel 2026, con crescita annua composta prevista +3,2% fino al 2029; commercio online destinato a generare circa 1/5 del fatturato del settore. Dopo unagli ultimi anni sono stati caratterizzati da una complessità inedita e da unache si sta concretizzando soltanto nell'ultimo periodo, come ha spiegato in conclusione Casolaro: "Dopo una crescita abbastanza importante negli anni del Covid c'è stata una flessione negli ultimi due anni., non c'è né perdita né incremento; il settore si sta sicuramente riprendendo, ha le spalle larghe, quindie adesso direi che