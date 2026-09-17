Aeroporti, da una ricerca apprezzamento per Malpensa e Lombardia

(Teleborsa) - Oltre 100 milioni di euro di investimento, 15mila metri quadrati di nuovi spazi e più di 28mila metri quadrati di aree esistenti riqualificate. È il riassunto del progetto T1XL, promosso da Sea Milan Airports, finalizzato all’ampliamento del Terminal 1 di Milano Malpensa.



I lavori hanno preso il via a dicembre 2025 per concludersi nel 2028, con la fruizione di una prima parte della nuova struttura nell’estate del 2027.



Ne ha parlato l'amministratore delegato di Sea Armando Brunini durante il convegno "Malpensa porta d'Italia", iniziato con un sopralluogo nell’area di cantiere. Brunini lo ha definito un progetto che guarda al futuro di Malpensa e al ruolo che lo scalo può continuare a svolgere come porta internazionale di Milano e della Lombardia territorio.



Il Terminal 1 viene ampliato verso nord, con aggiunta di circa 15mila metri quadrati di nuovi spazi e la riqualificazione di oltre 28mila metri quadrati di quelli esistenti.



"Malpensa, Milano e la Lombardia rappresentano un unico sistema sempre più attrattivo e riconoscibile a livello internazionale – ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana - Come Regione continuiamo a lavorare per valorizzare sempre più il nostro territorio".



Nel corso del convegno è stata presentata una ricerca che riflette il "sentiment" positivo sui social network relativo alla percezione dell'aeroporto e della Lombardia nel suo complesso. "Abbiamo bisogno di Malpensa per relazionarci con il mondo, ne siamo sempre stati consapevoli anche quando altri cercavano di depotenziare o sminuire l'importanza dello scalo. Negli anni abbiamo lavorato e continuamo a lavorare per migliorarne l'accessibilità, penso per esempio a quanto fatto per la nuova ferrovia", ha aggiunto Fontana.

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