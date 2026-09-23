Forte interesse per Tesla Motors
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore automotive, tra i componenti del Nasdaq 100, che archivia la sessione in utile dello 0,96% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 378,9 USD, con stop loss posto a quota 349,7, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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