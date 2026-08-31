Wall Street resta debole tra tensioni geopolitiche e prospettive rialzo tassi

(Teleborsa) - Prosegue all'insegna della debolezza la seduta di Wall Street
con gli investitori che valutavano le prospettive sui tassi di interesse
a seguito delle dichiarazioni hawkish
sull'inflazione rilasciate dal presidente della Federal Reserve Kevin Warsh
a Jackson Hole. Gli operatori di mercato hanno aumentato le scommesse su un rialzo
dei tassi a settembre e i futures sui Fed funds hanno prezzato una probabilità del 57,5% di un aumento, rispetto al 35,4% del giorno precedente, secondo lo strumento FedWatch del CME Group. Oggi il rendimento dei Treasury Bond
a 10 anni ha superato il 4,75% per la prima volta da gennaio 2025, con l'aumento dei prezzi del petrolio
che ha rafforzato le attese di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed.
A pesare sul sentiment anche le rinnovate tensioni sul fronte geopolitico
, con gli attacchi militari statunitensi e iraniani del weekend e con Trump che promette
di colpire "duramente" Teheran.
In settimana il focus sarà rivolto poi al job report di agosto
, atteso per giovedì, che potrebbe influenzare le aspettative sulla prossima mossa della Fed. Gli economisti intervistati da Reuters prevedono un aumento dell’occupazione di 58.000 unità ad agosto, con il tasso di disoccupazione stabile al 4,1%. Ciò rappresenterebbe un rimbalzo rispetto a luglio, quando i nuovi posti di lavoro erano inaspettatamente calati di 23.000 unità. Da tenere d'occhio anche l’attività manifatturiera
con gli indici PMI e ISM di agosto.
Tra i listini principali, il Dow Jones
sta lasciando sul parterre lo 0,65%; sulla stessa linea, cede alle vendite l'S&P-500
, che retrocede a 7.674 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100
(-0,22%); come pure, in frazionale calo l'S&P 100
(-0,45%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto energia
. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni
(-1,78%), beni industriali
(-1,16%) e utilities
(-1,12%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Salesforce
(+2,06%), Chevron
(+1,18%), Nvidia
(+1,18%) e Procter & Gamble
(+0,84%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Alphabet
, che ottiene -2,44%. Seduta negativa per Amazon
, che mostra una perdita del 2,01%. Sotto pressione Sherwin Williams
, che accusa un calo dell'1,79%. Scivola Honeywell International
, con un netto svantaggio dell'1,67%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Tesla Motors
(+4,67%), CrowdStrike Holdings
(+4,24%), Atlassian
(+2,88%) e Zscaler
(+2,83%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Take-Two Interactive Software
, che prosegue le contrattazioni a -6,71%. Tonfo di Axon Enterprise
, che mostra una caduta del 4,14%. Lettera su Shopify
, che registra un importante calo del 3,92%. In rosso Workday
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,08%.