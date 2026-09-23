Francoforte: performance negativa per Scout24
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, in flessione del 3,55% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Scout24 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 70,63 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 74,43. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 78,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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