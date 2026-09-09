Francoforte: performance negativa per Scout24

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che mostra un decremento del 2,68%.



Lo scenario su base settimanale di Scout24 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Scout24 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 71,42 Euro. Prima resistenza a 74,77. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 70,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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