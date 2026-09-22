Francoforte: balza in avanti Scout24

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , con una variazione percentuale del 2,34%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Scout24 evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Scout24 rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Scout24 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 77,38 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 79,33, mentre il primo supporto è stimato a 75,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```