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Francoforte: balza in avanti Scout24

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Scout24
Seduta positiva per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che avanza bene del 3,15%.
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