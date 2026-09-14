Francoforte: brillante l'andamento di Scout24

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Scout24 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,84%, rispetto a -2,41% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo scenario di breve periodo di Scout24 evidenzia un declino dei corsi verso area 73,95 Euro con prima area di resistenza vista a 75,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 73,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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