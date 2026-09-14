Francoforte: brillante l'andamento di Scout24
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Scout24 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,84%, rispetto a -2,41% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo scenario di breve periodo di Scout24 evidenzia un declino dei corsi verso area 73,95 Euro con prima area di resistenza vista a 75,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 73,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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