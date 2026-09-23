Francoforte: rosso per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio , con un ribasso del 2,35%.



L'andamento di ThyssenKrupp nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 15,26 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 14,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 15,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```