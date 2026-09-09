Milano 14:53
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Nasdaq 8-set
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Dow Jones 8-set
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Londra 14:53
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Francoforte 14:53
25.632 -1,45%

Francoforte: scambi negativi per Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Auto1
Rosso per Auto1, che sta segnando un calo del 3,47%.
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