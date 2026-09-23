Gens Aurea, 5 nuove aperture nella Svizzera tedesca: investimento da 1 milione di euro

(Teleborsa) - Gens Aurea , Gruppo leader in Europa nella compravendita di oro e preziosi, attivo sul mercato da oltre vent’anni con oltre 530 punti vendita in tutta Europa e quotato su Euronext Milan, annuncia l’ingresso in Svizzera tedesca con 5 nuovi store ubicati nelle vie più prestigiose delle città di Basilea, Lucerna, Zurigo e San Gallo con un investimento complessivo di 1 milione di euro.



"L'operazione si inserisce nella nostra ambiziosa strategia di crescita orientata a consolidare la leadership in Europa e ad ampliare progressivamente la nostra presenza nelle principali economie del continente", commenta Fabio Godano, CEO di Gens Aurea. "In linea con i nostri piani di sviluppo solo nell’ultimo anno abbiamo raggiunto 77 nuove aperture (di cui 45 in Italia) e stiamo già lavorando per inaugurare 85 nuovi store entro il 2027".



Le nuove aperture, spiega una nota, rappresentano un ulteriore passo nella strategia di sviluppo internazionale di Gens Aurea, focalizzata a raggiungere quote di mercato nelle aree geografiche più promettenti, tra le quali la Svizzera che vanta il livello di oro pro-capite più alto d’Europa, pari a 110 grammi. Il Gruppo, già presente con 7 punti vendita in Svizzera italiana, punta raggiungere una quota di 20 negozi nell’area elvetica entro la fine del 2027.



L’espansione geografica nell’area assume una rilevanza strategica: con il consolidamento nella Svizzera italiana e l’attuale sviluppo nelle principali città dell’area germanofona, il mercato elvetico rappresenta un ponte naturale verso la successiva espansione in Germania, Paese nel quale il Gruppo prevede di fare il proprio ingresso entro il 2028.



Store nelle vie più prestigiose delle principali città svizzere

I cinque nuovi punti vendita sorgeranno in alcune delle più autorevoli ed eleganti vie di Basilea, Lucerna, Zurigo e San Gallo, caratterizzate dalla presenza di boutique e insegne high street e da un’elevata attrattività commerciale.



La scelta di location di particolare prestigio conferma il valore strategico attribuito dal Gruppo alla propria rete fisica e il ruolo centrale degli store nel modello di business. Ambienti, posizionamento e qualità dei negozi contribuiranno infatti a rafforzare la riconoscibilità del brand e a offrire ai clienti un’esperienza coerente con gli elevati standard di servizio e affidabilità che contraddistinguono il Gruppo.



Nei nuovi punti vendita il Gruppo erogherà diversi servizi, tra cui la compravendita di preziosi, oro da investimento (vendita lingotti e monete), e presto piani di accumulo.



Il mercato svizzero

Pur rappresentando appena il 5% dell’economia europea in termini di PIL, la Svizzera esprime un mercato retail di oro, preziosi e orologeria di lusso di dimensioni significativamente superiori alla propria incidenza economica relativa. Il valore medio delle transazioni risulta infatti nettamente più elevato rispetto agli altri mercati europei, trainato in particolare dal segmento degli orologi di lusso pre-owned.



A ciò si aggiungono iniziative di settore e la presenza di primari operatori del comparto luxury, che sostengono una crescente domanda di oro tracciabile e proveniente da fonti responsabili. In questo contesto, il mercato elvetico rappresenta un’interessante opportunità di ulteriore sviluppo per il Gruppo, che, grazie a un modello di business improntato alla sostenibilità, si conferma il principale operatore europeo nel settore dell'oro rigenerato.

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