Borse europee positive con greggio in calo. A Milano bene le banche, corre Technoprobe

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, mentre il greggio Brent viene scambiato al di sotto dei 102 dollari
al barile, prolungando il calo della scorsa settimana grazie alle speranze di una ripresa dei colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran. Nel fine settimana si sono registrate
nuove minacce incrociate tra USA e Iran, ma Trump ha affermato di poter incontrare il presidente iraniano a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU di questa settimana. Le tensioni rimangono tuttavia elevate dopo che, nel weekend, gli Houthi hanno dichiarato di aver attaccato siti sensibili a Riad e un impianto della Aramco a Yanbu, con persistenti difficoltà di navigazione attraverso i due stretti di Hormuz e Bab El-Mandeb
.
Sul fronte politico, in Germania la CDU guidata dal Cancelliere Merz ha subito una netta sconfitta
in due elezioni regionali. Secondo i risultati preliminari
, il partito è sceso al 4,9% nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore - mancando così la soglia di sbarramento del 5% nel peggior risultato dal 1949 - e ha ottenuto il 18,8% a Berlino. Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il partito di estrema destra AfD ha superato la SPD (socialdemocratici), ottenendo il 38,2% dei voti contro il 35,5%; tuttavia, è improbabile che l'AfD entri al governo, dato che gli altri partiti hanno escluso qualsiasi coalizione con tale formazione. A Berlino, le elezioni sono state vinte da Die Linke con il 25,7% dei consensi. Merz ha definito "disastroso" il risultato nello stato nord-orientale, ma ha dichiarato che rimarrà in carica come Cancelliere e proseguirà con il suo programma di riforme.
Giovedì ci sarà l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping
. I colloqui tra Stati Uniti e Cina sono già iniziati, con funzionari di entrambi i Paesi che si sono incontrati a New York nel weekend, sotto l'egida del segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent e del vicepremier cinese He Lifeng. Entrambe le parti hanno già elogiato
le discussioni.
Per quanto riguarda le banche centrali, la People's Bank of China
ha lasciato invariati i Loan Prime Rate a un anno e a cinque anni rispettivamente al 3,0% e al 3,5%, in linea con le attese. I tassi, decisi a partire dalle condizioni praticate dalle principali 20 banche commerciali alla clientela primaria, sono stati confermati per il sedicesimo mese consecutivo.
Tra le notizie societarie
, Société Générale
ha innalzato
un importante obiettivo di performance (ROTE stimato al 13-14% nel 2029, sopra 15% dal 2030) e ha annunciato un ulteriore taglio dei costi nell'ambito di un nuovo piano strategico del CEO Slawomir Krupa volto a rilanciare l'istituto di credito francese.
Oggi in Europa ci sono cambiamenti in numerosi indici
. In Italia, l'azienda di test per semiconduttori Technoprobe
entra nell'indice FTSE MIB delle blue chip italiane, sostituendo
il gruppo di diagnostica Diasorin
. Sull'andamento del mercato italiano pesa anche lo stacco di alcuni dividendi
, tra cui due società del FTSE MIB
.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,148. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,60%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,32%), che ha toccato 97,98 dollari per barile.
Migliora lo spread
(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,35%. Tra i listini europei
sostenuta Francoforte
, con un discreto guadagno dello 0,99%, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,67%, e buoni spunti su Parigi
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,83%.
Seduta positiva per il listino milanese
, che mostra un guadagno dell'1,17% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 54.742 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,35%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,37%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Technoprobe
(+4,07%), Banco BPM
(+3,47%), STMicroelectronics
(+3,38%) e Prysmian
(+2,61%). Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Gens Aurea
(+3,49%), Danieli
(+3,33%), Carel Industries
(+2,26%) e LU-VE Group
(+2,03%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Maire
, che prosegue le contrattazioni a -2,74%. Seduta negativa per D'Amico
, che mostra una perdita dell'1,61%. Sotto pressione Ferragamo
, che accusa un calo dell'1,58%. Tentenna NewPrinces
, che cede l'1,41%.