Franchetti, divisione ferroviaria brasiliana entra a regime con cinque contratti

(Teleborsa) - Franchetti , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, ha comunicato che la propria divisione ferroviaria in Brasile ha completato la fase di avvio ed è oggi operativa a regime, con cinque contratti acquisiti presso società appartenenti a quattro dei principali gruppi ferroviari del Paese, attivi nel trasporto merci e passeggeri e complessivamente operanti su oltre 23.000 chilometri di rete.



Tre dei cinque contratti sono accordi quadro pluriennali, attivati attraverso successivi ordini di servizio, mentre due progetti sono già stati completati e approvati nei termini contrattuali previsti. Nel loro insieme, le nuove commesse hanno un valore superiore a 1 milione di euro e rappresentano la prima base operativa della divisione ferroviaria brasiliana, che può ora sviluppare ulteriori attività nell'ambito dei rapporti già avviati con i principali operatori del settore.



"L'ingresso a regime della divisione ferroviaria brasiliana rappresenta un importante passo nel percorso di crescita internazionale di Franchetti - commenta l'AD Paolo Franchetti - Siamo riusciti a entrare presso quattro importanti gruppi ferroviari del Paese in una fase in cui il mercato brasiliano si prepara ad affrontare un nuovo e significativo ciclo di investimenti, con l'espansione della rete, il rinnovo delle concessioni e importanti programmi di sviluppo infrastrutturale. Il valore delle prime commesse, superiore a 1 milione di euro, dimostra che siamo già pienamente operativi. L'aspetto strategicamente più rilevante di questo risultato sta però soprattutto nella qualità della posizione che abbiamo costruito, con cinque contratti e tre accordi quadro pluriennali. Il Brasile rappresenta un mercato di grande interesse per il Gruppo e oggi possiamo affrontarne le opportunità mettendo insieme le competenze di ECR, la presenza storica di Franchetti & Merola Engenharia e le tecnologie proprietarie del Gruppo. È su questa integrazione che intendiamo continuare a costruire la nostra crescita nel Paese".

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