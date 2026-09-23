Grandi banche, capitale stabile e liquidità in leggero calo: il monitoraggio di Basilea III

(Teleborsa) - I coefficienti patrimoniali basati sul rischio e il leverage ratio delle grandi banche internazionali sono rimasti stabili nella seconda metà del 2025, mentre gli indicatori di liquidità hanno registrato movimenti contenuti. È quanto emerge dall'ultimo esercizio di monitoraggio di Basilea III pubblicato oggi dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), ospitato dalla Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI).



Il rapporto, basato su dati al 31 dicembre 2025, analizza l'andamento dei coefficienti di capitale e liquidità e stima l'impatto del framework Basilea III pienamente a regime, comprese la finalizzazione delle riforme del dicembre 2017 e la revisione del quadro sul rischio di mercato del gennaio 2019. L'applicazione degli ultimi elementi dei requisiti minimi di Basilea III è partita il 1° gennaio 2023.



Secondo le stime del Comitato, a fine 2025 l'impatto medio del framework finale, una volta pienamente a regime, sul capitale minimo richiesto (MRC) Tier 1 delle banche del Gruppo 1 è pari al +2,2%, in aumento rispetto al +1,7% rilevato a fine giugno 2025. Il Comitato precisa tuttavia che la variazione è riconducibile all'ampliamento del campione di banche incluse nell'esercizio. Le banche del Gruppo 1 segnalano inoltre una carenza di capitale regolamentare di 1,2 miliardi di euro, contro gli 0,9 miliardi di sei mesi prima.



Sul fronte della liquidità, il Liquidity Coverage Ratio (LCR) medio ponderato delle banche del Gruppo 1 è salito al 136,6%, mentre il Net Stable Funding Ratio (NSFR) è sceso leggermente al 123,3%. Tutti gli istituti del campione hanno comunque riportato valori di LCR e NSFR superiori al requisito minimo del 100%.



L'esercizio ha coinvolto 149 banche, di cui 106 appartenenti al Gruppo 1, ovvero istituti attivi a livello internazionale con capitale Tier 1 superiore a 3 miliardi di euro. Tra queste figurano 29 banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB). Le restanti 43 banche rientrano nel Gruppo 2, che comprende gli istituti con Tier 1 inferiore a 3 miliardi di euro o non attivi a livello internazionale.

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