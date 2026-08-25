Giappone, leading indicator giugno rivisto leggermente al rialzo a 116,5 punti
(Teleborsa) - Confermato stabile il leading indicator giapponese, che a giugno risulta pari a 116,5 punti, in linea con il mese precedente ed in leggero rialzo rispetto alla stima preliminare di 116,4 punti. Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.
Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali viene indicato in aumento dlelo 0,6% rispetto al +0,3% preliminare e si attesta a 118,5 punti dai 117,9 di maggio, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future sale a 111,8 punti dai 111,3 punti precedenti.
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