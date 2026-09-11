BAPS, concluso programma di riacquisto azioni proprie

(Teleborsa) - Come pianificato, oggi si è concluso il programma di acquisto di azioni proprie annunciato da Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS)

il 29 maggio scorso.



Oggi la banca, per il tramite Equita Sim, ha acquistato 84.269 azioni proprie per un controvalore complessivo di 1.499.988,20 euro.



Nell'ambito del buy back, sono state complessivamente acquistate 280.898 azioni, per un controvalore di 4.999.984,40 euro, e corrispondenti all'1,01% del capitale.



La banca detiene attualmente 2.866.417 azioni proprie, pari al 10,28% del relativo capitale.





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