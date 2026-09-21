Italia, mercato covered bond oltre 160 miliardi di euro: finanzia il 40% dei mutui

La ricerca di Morningstar DBRS

(Teleborsa) - L'Italia continua a rappresentare uno dei mercati delle obbligazioni bancarie garantite più grandi e attivi d'Europa, con oltre 160 miliardi di euro di obbligazioni in circolazione garantite quasi interamente da mutui ipotecari. È quanto emerge da una ricerca di Morningstar DBRS, che analizza la struttura, le dimensioni, i punti di forza e le vulnerabilità del mercato italiano in una fase in cui l'attività di emissione mostra segnali di ripresa dopo il calo delle emissioni distribuite registrato nel 2025.



I risultati evidenziano l'importanza delle obbligazioni bancarie garantite come strumento fondamentale di finanziamento per le banche italiane, che finanziano circa il 40% dello stock nazionale di mutui residenziali, individuando al contempo fattori di resilienza quali elevati livelli di sovracollateralizzazione, solide performance delle attività sottostanti e un mercato immobiliare relativamente stabile. Allo stesso tempo, il disallineamento dei tassi d'interesse tra attività e passività rimane un elemento importante per gli investitori.



Le obbligazioni bancarie garantite in circolazione in Italia superavano i 160 miliardi di euro a dicembre 2025, facendo dell'Italia uno dei più grandi mercati europei delle obbligazioni bancarie garantite, con elevata attività e forte sostegno da parte delle autorità di regolamentazione e degli operatori di mercato. Le performance dei portafogli di copertura italiani sono generalmente molto solide e sono rimaste stabili nel tempo, con livelli molto bassi di crediti deteriorati oltre i 90 giorni.



"Il mercato italiano delle obbligazioni bancarie garantite continua a beneficiare di un quadro normativo consolidato, di un forte sostegno regolamentare, di elevati livelli di sovracollateralizzazione e di performance costantemente solide dei mutui a garanzia - ha dichiarato Tomás Rodriguez-Vigil Junco, Senior Vice President, Sector Lead European RMBS & Covered Bond Ratings, Morningstar DBRS - Le obbligazioni bancarie garantite restano uno strumento di finanziamento essenziale per le banche italiane, rappresentando una quota significativa del finanziamento dei mutui residenziali".



"Sebbene i volumi di emissione siano inferiori ai picchi del passato, l'attività rimane robusta e le tendenze delle emissioni nella prima metà del 2026 suggeriscono un rinnovato slancio - ha aggiunto - Allo stesso tempo, i disallineamenti dei tassi d'interesse continuano a rappresentare un'importante area di attenzione per gli operatori del mercato, soprattutto in un contesto di tassi in evoluzione".

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