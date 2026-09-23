IEG, Abilmente al via domani alla Fiera di Roma

Creatività e fai da te accendono l’autunno

(Teleborsa) - Il punto d'incontro per chi ama creare, sperimentare e imparare con le proprie mani: da domani, giovedì 24, fino a domenica 27 settembre, la Fiera di Roma si trasforma nel laboratorio creativo d’Italia con Abilmente Roma, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata al mondo del Do It Yourself. Per quattro giornate il pubblico potrà lasciarsi coinvolgere dagli oltre 170 brand espositori tra materiali, strumenti, idee e nuove tecniche, confrontarsi con i volti di riferimento della creatività manuale e lasciarsi ispirare da progetti e creazioni adatti per ogni età.



Dalla carta al filato, dal ricamo al cucito creativo, dalle tecniche decorative al bijoux, Abilmente Roma torna a riunire diversi mondi della manualità in un unico appuntamento. In fiera presenti realtà specializzate in materiali e strumenti per hobby e passioni differenti, per offrire ai visitatori la possibilità di scoprire novità, confrontare prodotti e trovare tutto ciò che serve per trasformare un’idea in un progetto.



La varietà è anche quella delle tecniche: scrapbooking, stamping, decoupage, patchwork, feltro, maglia, uncinetto, punch needle, ricamo, punto croce, tombolo, merletto, home decor, cake design e riciclo creativo sono solo alcuni dei mondi che si incontrano tra i padiglioni.



Ad arricchire la visita c’è un ampio programma di corsi e laboratori pratici, pensato per chi vuole avvicinarsi a una nuova tecnica, perfezionare una passione o semplicemente dedicarsi qualche ora alla creatività.



Ampio spazio è dedicato all’home decor, con proposte che permettono di portare la creatività negli ambienti di casa: dalla cesteria alla decorazione di un mobile, dalla realizzazione di candele e ghirlande a esperienze più originali come terrarium e kokedama. Anche l’uncinetto viene esplorato nelle sue molteplici possibilità, con corsi dedicati alla realizzazione di borse, collane e oggetti decorativi, comprese creazioni a tema come le zucche di Halloween. Tra le proposte dedicate alla manualità tessile trovano spazio anche cucito pratico e creativo, decorazione su tessuto, tessitura a mano, filatura con il fuso e ricamo in punto pittura. I corsi permettono inoltre di sperimentare tecniche meno consuete, come la bubble art, il corso base di marmorizzazione, il quilling e la realizzazione di fiori di carta, la rilegatura con telaio antico e la creazione di portafoto in mosaico. Non mancano le attività pensate per i più piccoli, che possono cimentarsi con la creatività attraverso la realizzazione di bracciali, charms e ciondoli, burattini, portachiavi e mosaici, trasformando la visita in un'esperienza da condividere anche in famiglia.



Dopo la tappa nella Capitale, il tour autunnale di Abilmente proseguirà con gli appuntamenti di Vicenza (15-18 ottobre), Milano (22-25 ottobre) e Torino (12-15 novembre). Tutte le informazioni sulla manifestazione, il programma completo dei corsi, gli espositori, gli orari e la biglietteria sono disponibili sul sito ufficiale.

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