IEG rinvia al 2027 la manifestazione a Dubai ma conferma guidance per successi in Italia e Brasile

(Teleborsa) - Italian Exhibition Group (IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, ha deciso di riprogrammare al 2027 la manifestazione "Dubai Active and Muscle Show" in calendario dal 30 ottobre al 1° novembre prossimi al Dubai Exhibition Centre. La scelta è orientata a preservare il posizionamento raggiunto dalla manifestazione e a valorizzarne ulteriormente le prospettive di sviluppo in un mercato strategico quale quello del Middle East, si legge in una nota che cita approfondite valutazioni insieme ad espositori e partner. Dubai Active and Muscle Show tornerà dal 28 al 31 ottobre 2027 e si sposterà al Dubai World Trade Centre, nel cuore del Financial District di Dubai.



La decisione non richiede revisione della guidance comunicata in agosto poiché i risultati di VicenzaOro settembre e di TGold settembre, questa alla sua prima edizione, hanno superato le aspettative sia in termini economici che di visitazione. Positivi oltre le attese anche i risultati delle manifestazioni recentemente realizzate in Brasile - Fesqua, Fesqua Vetro, FeiPat ed Ebrats - che hanno ulteriormente confermato la solidità del business internazionale e l’attrattività dei suoi format nei diversi mercati di riferimento.



(Foto: Il logo di Italian Exhibition Group)

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