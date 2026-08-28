Si è mosso in territorio positivo il comparto telecomunicazioni in Italia (+1,00%)
(Teleborsa) - Scambi positivi per l'indice del settore telecomunicazioni, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 14.370, in crescita dell'1,00%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Telecommunications è risultato negativo a quota 382, dopo aver avviato la seduta a 390.
Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, moderatamente al rialzo la prestazione di Telecom Italia, che chiude con una variazione percentuale dell'1,19%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, seduta sostanzialmente invariata per OPS eCom, che termina gli scambi con un moderato 0%.
Punta con decisione al rialzo la performance di Unidata, con una variazione percentuale del 2,54%.
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