Milano 17:35
52.616 +0,67%
Nasdaq 19:09
29.404 -0,80%
Dow Jones 19:09
53.501 -0,13%
Londra 17:35
10.824 +0,29%
Francoforte 17:35
26.570 +0,77%

Si è mosso in territorio positivo il comparto telecomunicazioni in Italia (+1,00%)

Finanza, Indici settoriali
Si è mosso in territorio positivo il comparto telecomunicazioni in Italia (+1,00%)
(Teleborsa) - Scambi positivi per l'indice del settore telecomunicazioni, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.

Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 14.370, in crescita dell'1,00%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Telecommunications è risultato negativo a quota 382, dopo aver avviato la seduta a 390.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, moderatamente al rialzo la prestazione di Telecom Italia, che chiude con una variazione percentuale dell'1,19%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, seduta sostanzialmente invariata per OPS eCom, che termina gli scambi con un moderato 0%.

Punta con decisione al rialzo la performance di Unidata, con una variazione percentuale del 2,54%.

Condividi
```