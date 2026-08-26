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Il comparto telecomunicazioni in Italia tentennante (+0,67%), seduta effervescente per Softlab

Finanza, Indici settoriali
Il comparto telecomunicazioni in Italia tentennante (+0,67%), seduta effervescente per Softlab
(Teleborsa) - Si muove con moderazione l'indice del settore telecomunicazioni, che chiude poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.

Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 14.331,3, con una risalita di appena 95,64 punti rispetto alla vigilia, mentre l'indice EURO STOXX Telecommunications segna un forte incremento dell'1,16% a 390.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, piccolo spunto rialzista per Telecom Italia, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,12%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto telecomunicazioni, seduta decisamente positiva per Softlab, che ha terminato in rialzo del 5,78%.

Appiattita la performance di OPS eCom, che porta a casa un modesto 0%.

Composto rialzo per Unidata, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,63%.

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