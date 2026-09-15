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Lettura ribassista per Cummins

Finanza
Lettura ribassista per Cummins
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Ribasso per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, componente dell'S&P-500, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,81%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 541,1 USD, con stop loss individuato a quota 146,4 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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