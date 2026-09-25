Garofalo, Mediobanca conferma Outperform e alza il target price a 6,7 euro

(Teleborsa) - Mediobanca conferma il giudizio "Outperform" su Garofalo Health Care e porta il target price a 6,7 euro, rispetto ai precedenti 6,2 euro.



Si muove in avanti Garofalo Health Care , che sta portando a casa un modesto +0,37%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società attiva nel settore della sanità privata più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Star . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Le implicazioni tecniche complessive di Garofalo Health Care evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 5,393 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 5,413. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 5,387.



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