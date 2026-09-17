Invito all'acquisto per Cardinal Health

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il distributore di prodotti farmaceutici , tra i componenti dell' S&P-500 , che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia, anche se, tecnicamente, rimane un titolo orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 232,5 USD, con stop loss posto a quota 55,32 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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