PIL Italia, EY rivede stime al rialzo: +1,0% nel 2026

(Teleborsa) - Le nuove proiezioni di EY, nonostante le tensioni geopolitiche, l’aumento dei prezzi dell’energia e le condizioni finanziarie più restrittive.mentre il mercato del lavoro continua a sostenere i consumi, con un tasso di disoccupazione previsto al 5,5% nel 2026. Sono queste alcune delle principali evidenze della sedicesima edizione dell’EY Italian Macroeconomic Bulletin, che analizza l’andamento dell’economia italiana.EY prevede una modesta espansione congiunturale del PIL (0,1%), dovuta innanzitutto ad una spinta moderata della domanda interna (+0,2% i consumi privati e -0,1% gli investimenti). Anche il contributo della domanda netta estera è atteso tornare positivo, grazieall’aumento delle esportazioni e alla contestuale riduzione delle importazioni. Ci attendiamo unamoderata espansione anche nell’ultimo trimestre. Nel complesso, il PIL è atteso crescere dell’1,0%nel 2026, un ritmo più sostenuto rispetto allo 0,5% registrato nel 2025, nonostante l’elevataincertezza che continua a caratterizzare il quadro internazionale.SecondoValuation, Modelling and Economics Leader di EY in Italia: “L’Italia nel 2026 continua a mostrare una crescita debole ma resiliente, sostenuta dalla domanda interna e da un mercato del lavoro ancora solido, che supporta i consumi privati grazie a un aumento del monte salari.il recente innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE riporta all’attenzione il tema del debito, un tema trasversale a livello internazionale. Nel 2026 le emissioni obbligazionarie pubbliche e private mondiali sono attese raggiungere circa 29 mila miliardi di dollari (circa il doppio rispetto al 2015), pari al 23% del PIL mondiale. È quindi fondamentale orientare le risorse in maniera efficiente, per stimolare la crescita di lungo periodo.”