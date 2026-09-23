Pil, Urso: "Bene rialzo stime OCSE, ora affrontiamo emergenza energia"

(Teleborsa) -ha rivisto nettamente al rialzo le previsioni su, quasi il doppio, nonostante l’acuirsi dei conflitti: siamo sulla strada giusta. Ora dobbiamo fronteggiare l’emergenza energetica". Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy,ommentandoConfermata la previsione dsull'insieme di quest'anno per l'Italia, mentre ha alzato di 0,4 punti quella sul 2027 al +2,6%Riviste al rialzo le previsioniLivelli superiori all'obiettivo