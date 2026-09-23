Pil, Urso: "Bene rialzo stime OCSE, ora affrontiamo emergenza energia"

(Teleborsa) - "Ci conforta sapere che anche l’OCSE
ha rivisto nettamente al rialzo le previsioni sul Pil per l'anno, dallo 0,5% allo 0,9%
, quasi il doppio, nonostante l’acuirsi dei conflitti: siamo sulla strada giusta. Ora dobbiamo fronteggiare l’emergenza energetica". Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, c
ommentando le nuove previsioni Ocse sulla crescita italiana per il 2026.Oggi infatti l'ente parigino ha rivisto al rialzo la previsione di crescita economica dell'Italia di quest'anno. In un aggiornamento di interim, l'organizzazione parigina indica un + 0,9% del Pil, in accelerazione dal più 0,5% del 2025 e 0,4 punti percentuali superiore alle previsioni dello scorso giugno. Per il 2027 è invece confermata una crescita limitata allo 0,6%.
Confermata la previsione di inflazione al 3%
sull'insieme di quest'anno per l'Italia, mentre ha alzato di 0,4 punti quella sul 2027 al +2,6%
Riviste al rialzo le previsioni sull'inflazione media nell'insieme dell'area euro, indicandola ora al 3% quest'anno, 0,2 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di giugno. Alzata di 0,5 punti la previsione 2027 al più 2,9%.
Livelli superiori all'obiettivo della Bce.