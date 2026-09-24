Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 23/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Contenuto ribasso per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in flessione dello 0,68%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dow Jones 30, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 51.332,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 51.869,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51.153,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)