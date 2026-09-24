Analisi Tecnica: EUR/YEN del 23/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.
Il grafico attuale dell'Euro contro Yen giapponese evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 180,037. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 180,407. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 179,863.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)